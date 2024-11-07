Російські війська безпілотником атакували Берислав на Херсонщині
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- Світлана Іванченко
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17:59, 07 листопада, 2024
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Ввечері, 7 листопада, російські війська атакували безпілотником Берислав на Херсонщині.
Про це повідомили в пресслужбі Херсонської ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона 57-річний чоловік дістав травму, контузію та уламкове поранення ноги. Потерпілого доставили до лікарні. Наразі йому надають медичну допомогу.
Як повідомлялось, російські війська 7 листопада нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю.
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