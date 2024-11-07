Російські війська безпілотником атакували Берислав на Херсонщині

Російські війська атакують Херсонщину. Фото з архіву: пресслужба Херсонської ОВА

Ввечері, 7 листопада, російські війська атакували безпілотником Берислав на Херсонщині.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона 57-річний чоловік дістав травму, контузію та уламкове поранення ноги. Потерпілого доставили до лікарні. Наразі йому надають медичну допомогу.

Як повідомлялось, російські війська 7 листопада нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю.