Майже 700 мешканців Херсонщини отримають ₴3,5 млн допомоги на лікування

684 жителі Херсонщини отримають матеріальну допомогу з обласного бюджету на загальну суму 3,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що грошову підтримку виділили для лікування, допомоги пораненим мирним мешканцям, а також на підтримку родин загиблих цивільних і військових.

«Цього разу розглянули 684 звернення. Кошти виділили для лікування, допомоги пораненим мирним мешканцям, підтримки родин загиблих цивільних і військових. У підсумку члени комісії ухвалили рішення про призначення грошової допомоги, загальною сумою у майже 3,5 мільйона гривень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Дніпровському району Херсона ввечері 6 листопада загинув чоловік та постраждала 58-річна жінка. Зазначається, що також вибухову травму, поранення рук і голови дістала 58-річна жінка. Її доставили до лікарні у тяжкому стані.