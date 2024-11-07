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Внаслідок удару росіян по Херсону загинув чоловік, ще одна людина поранена

Херсон, фото взято з сайту ukrinform.uaХерсон, фото взято з сайту ukrinform.ua

Внаслідок російської атаки по Дніпровському району Херсона ввечері 6 листопада загинув чоловік та постраждала 58-річна жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«З-під завалів оселі, знищеної прильотом, деблокували тіло загиблого чоловіка. Мої співчуття рідним та близьким», — написав він.

Зазначається, що також вибухову травму, поранення рук і голови дістала 58-річна жінка. Її доставили до лікарні у тяжкому стані.

Нагадаємо, що 6 листопада, російські військові вдарили по освітніх закладах, адмінбудівлі та житлових кварталах Херсону та області.

Також у ніч проти 7 листопада протиповітряна оборона в Миколаївській області знищила пʼять безпілотників Shahed 131/136. Крім того, вчора російська армія шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду.

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