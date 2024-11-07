Внаслідок удару росіян по Херсону загинув чоловік, ще одна людина поранена
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- Марія Хаміцевич
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12:00, 07 листопада, 2024
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Внаслідок російської атаки по Дніпровському району Херсона ввечері 6 листопада загинув чоловік та постраждала 58-річна жінка.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«З-під завалів оселі, знищеної прильотом, деблокували тіло загиблого чоловіка. Мої співчуття рідним та близьким», — написав він.
Зазначається, що також вибухову травму, поранення рук і голови дістала 58-річна жінка. Її доставили до лікарні у тяжкому стані.
Нагадаємо, що 6 листопада, російські військові вдарили по освітніх закладах, адмінбудівлі та житлових кварталах Херсону та області.
Також у ніч проти 7 листопада протиповітряна оборона в Миколаївській області знищила пʼять безпілотників Shahed 131/136. Крім того, вчора російська армія шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду.
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