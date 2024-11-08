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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, музею та житлових кварталах Херсонщини, є загиблий та поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Поліція Херсонської області (для ілюстрації)Обстріл Херсонщини, фото: Поліція Херсонської області (для ілюстрації)

Російські війська за добу, 7 листопада, вбили на Херсонщині одного мирного жителя та ще трьох людей поранили.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, музей, аптеку й перукарню. Ворог вкотре вдарив по житлових кварталах: пошкодив чотири  багатоповерхівки та три будинки. Крім того, окупанти пошкодили приватні автомобілі.

Під ворожим вогнем та авіаударами перебували, зокрема, Антонівка, Білозерка, Берислав, Новоберислав, Веселе, Велика Олександрівка, Дудчани, Станіслав, а також Новоолександрівка, Зміївка, Широка Балка, Микільське, Українка, Михайлівка, Кізомис та Херсон.

Нагадаємо, що 7 листопада, російська армія двічі атакувала Миколаївську область. За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, вчора об 11:50 та 14:53 ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

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