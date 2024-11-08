Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, музею та житлових кварталах Херсонщини, є загиблий та поранені
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- Марія Хаміцевич
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9:00, 08 листопада, 2024
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Російські війська за добу, 7 листопада, вбили на Херсонщині одного мирного жителя та ще трьох людей поранили.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, музей, аптеку й перукарню. Ворог вкотре вдарив по житлових кварталах: пошкодив чотири багатоповерхівки та три будинки. Крім того, окупанти пошкодили приватні автомобілі.
Під ворожим вогнем та авіаударами перебували, зокрема, Антонівка, Білозерка, Берислав, Новоберислав, Веселе, Велика Олександрівка, Дудчани, Станіслав, а також Новоолександрівка, Зміївка, Широка Балка, Микільське, Українка, Михайлівка, Кізомис та Херсон.
Нагадаємо, що 7 листопада, російська армія двічі атакувала Миколаївську область. За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, вчора об 11:50 та 14:53 ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
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