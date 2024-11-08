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В Амстердамі напали на ізраїльських футбольних фанатів

У Нідерландах після матчу між ізраїльським клубом «Маккабі» та нідерландським «Аяксом» відбулися сутички. Фото: Getty ImagesУ Нідерландах після матчу між ізраїльським клубом «Маккабі» та нідерландським «Аяксом» відбулися сутички. Фото: Getty Images

У Нідерландах після матчу між ізраїльським клубом «Маккабі» та нідерландським «Аяксом» відбулися сутички між ізраїльськими вболівальниками та пропалестинськими активістами.

Про інцидент повідомило видання Times of Israel.

Зазначається, що на відео з голландського міста видно, як нападники у масках несли палестинські прапори і вигукують «Вільна Палестина».

Вказується, що кілька ізраїльтян отримали поранення, але подробиць поки що немає.

У Ізраїлі назвали це «погромом». МЗС країни повідомляє про 10 постраждалих. Наразі шукають ще трьох ізраїльтян.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф повідомив у соцмережі X, що винні будуть вистежені та притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня армія Ізраїлю оголосила про початок наземної операції на півдні Лівану. За даними «The Times of Israel», було випущено понад 100 ракет у напрямку ізраїльських територій.

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