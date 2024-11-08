На Миколаївщині чоловік та чотирирічний хлопчик отруїлись чадним газом

У Миколаєві жінка та двоє дітей отруїлись чадним газом, Фото: «МикВісті»

У селі Прибужани, що на Миколаївщині, 36-річний чоловік та його чотирирічний син отруїлись чадним газом.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, батько звернувся із сином по допомогу до лікарів через погіршення самопочуття, але надалі, отримавши першу допомогу, від госпіталізації відмовився.

Медики надали необхідні рекомендації та чоловік із дитиною повернулись додому. За попередньою інформацією, причиною накопичення чадного газу в помешканні стало порушення правил експлуатації твердопаливного котла.

Рятувальники наголошують, що для безпечного використання газу і повного його згорання необхідно забезпечити інтенсивне надходження повітря. Ось чому дуже важливо в зимовий час не закривати вентиляційні решітки і не заклеювати кватирки в приміщенні, де встановлені газові прилади.

У ДСНС зазначають, що не можна користуватися газовою плитою для обігріву приміщення — при тривалій роботі газової плити повітря забруднюється шкідливими продуктами згорання газу. Нагадуємо, що продукти згорання газу, зокрема, чадний газ, не має кольору, запаху, але він дуже отруйний у будь-якій концентрації. Підіймаючись догори, чадний газ довгий час знаходиться у приміщенні.

Серед основних ознак та симптомів отруєння чадним газом може бути головний біль, нудота, задуха, потьмарення свідомості, мʼязова слабкість, червоний колір обличчя. Слід пам’ятати, що тривала дія чадного газу може призвести до смерті.

«Тож, при перших ознаках отруєння слід негайно звертатись до лікарів. А щоб уникнути цього слід суворо дотримуватись правил пожежної безпеки», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві жінку та двох дітей госпіталізували через отруєння, попередньо, чадним газом.