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Правоохоронці почали розслідування після обстрілу Херсонської громади, де загинув цивільний

Внаслідок обстрілу Херсонщини загинув чоловік, фото: Херсонська обласна прокуратураВнаслідок обстрілу Херсонщини загинув чоловік, фото: Херсонська обласна прокуратура

Херсонські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом сьогоднішнього обстрілу Херсонської громади, внаслідок якого загинув цивільний.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 8 листопада близько 10:00 російська армія обстрілювала з артилерійської зброї населені пункти Херсонської громади. Внаслідок атаки загинув 74-річний місцевий житель. В момент вибуху снаряду чоловік знаходився на вулиці.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що російські війська 7 листопада вбили на Херсонщині одного мирного жителя та ще трьох людей поранили.

Росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, музей, аптеку й перукарню. Ворог вкотре вдарив по житлових кварталах: пошкодив чотири  багатоповерхівки та три будинки. Крім того, окупанти пошкодили приватні автомобілі.

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