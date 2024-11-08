Правоохоронці почали розслідування після обстрілу Херсонської громади, де загинув цивільний
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- Марія Хаміцевич
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18:13, 08 листопада, 2024
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Херсонські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом сьогоднішнього обстрілу Херсонської громади, внаслідок якого загинув цивільний.
Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 8 листопада близько 10:00 російська армія обстрілювала з артилерійської зброї населені пункти Херсонської громади. Внаслідок атаки загинув 74-річний місцевий житель. В момент вибуху снаряду чоловік знаходився на вулиці.
За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що російські війська 7 листопада вбили на Херсонщині одного мирного жителя та ще трьох людей поранили.
Росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, музей, аптеку й перукарню. Ворог вкотре вдарив по житлових кварталах: пошкодив чотири багатоповерхівки та три будинки. Крім того, окупанти пошкодили приватні автомобілі.
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