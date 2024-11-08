Екологи оцінили збитки, завдані довкіллю через обстріли одного з підприємств Миколаївщини

Держекоінспекція підрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: Національна поліція

Екологи оцінили збитки, завдані довкіллю Миколаївщини, через ворожі обстріли у 2022 році. Так, були виявлені забрудненні землі на території пошкодженого підприємства в Миколаєві та його підрозділів в області. Загальна сума збитків становить близько 14,6 мільярда гривень.

Про повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

За даними інспекторів, забруднено 30,5 гектарів, де виявлені різні сторонні предмети, матеріали та відходи. Розрахунки передані до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України.

Раніше повідомлялось, що державні інспектори розрахували завдану шкоду довкіллю через російський обстріл обʼєкту енергетичної інфраструктури Миколаївщини — майже 1,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, державні інспектори розрахували шкоду завдану довкіллю внаслідок російського обстрілу 9 жовтня Одеської області та 18 жовтня Одеси.