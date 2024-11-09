РФ запустила пів сотні дронів, цілячись по Одещині: одна людина загинула, 13 поранених

Наслідки атака ворожих «Шахедів» на Одещину у ніч на 9 листопада, фото: ДСНС

У ніч проти 9 листопада російські війська атакували Україну за допомогою 51 дрона різних типів. Епіцентром удару стала Одеська область.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона збила 31 російський безпілотник в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.

Наслідки атака ворожих «Шахедів» на Одещину у ніч на 9 листопада, фото: ДСНС Наслідки атака ворожих «Шахедів» на Одещину у ніч на 9 листопада, фото: ДСНС Наслідки атака ворожих «Шахедів» на Одещину у ніч на 9 листопада, фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки по Одеській області загинула одна людина, а ще 13 зазнали поранень, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Серед поранених – двоє дітей. Водночас в регіоні пошкоджено житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, а також сталася пожежа на складі.

Наслідки атака ворожих «Шахедів» на Одещину у ніч на 9 листопада, фото: ДСНС

В Одесі удар припав на корпуси житлових багатоповерхівок, де вибило вікна. Також зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Там постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні, а мати загинула.

Нагадаємо, впродовж 8 листопада російські військові вдарили по громадам Миколаївської області FPV-дронами та балістикою.