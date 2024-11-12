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Доба на Херсонщині: зруйновані житлові будинки, освітній та медичний заклади, є загиблі та поранений

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція (для ілюстрації)Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція (для ілюстрації)

Російська армія минулої доби, 11 листопада, завдала удару по населених пунктах Херсонської області, пошкодивши житлові будинки, освітній та медичний заклади. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще одна отримала поранення.

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під російським вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Станіслав, Берислав, Антонівка, Микільське, Саблуківка, Одрадрокам'янка, Веселе, Садове, Софіївка, Осокорівка та Херсон.

За його словами, російські військові поцілили в освітній та медичний заклади й заклад культури. Обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року у Херсонській громаді через російські обстріли загинули 25 людей, ще 146 зазнали поранень. За словами Романа Мрочко загиблих минулого місяця майже у чотири рази більше, ніж у вересні.

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