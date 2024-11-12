Половина школярів Одещини забезпечена безкоштовним гарячим харчуванням
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- Анна Гакман
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22:15, 12 листопада, 2024
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В Одеській області 103 тисячі учнів, що становить близько 50% від загальної кількості школярів, забезпечені гарячими сніданками та обідами.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«В 11 територіальних громадах нашої області розпочато втілення проєктів «базова кухня» та «опорна кухня», на що спрямовано 121 мільйон гривень державної субвенції на умовах співфінансування з місцевих бюджетів», — йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що процес гарячого харчування організовано у 93% закладів середньої освіти.
«У цьому навчальному році на Одещині 103 тисячі учнів (близько 50% від загальної кількості школярів) забезпечені гарячими сніданками та обідами. Процес харчування організований у 93% закладів загальної середньої освіти області, тобто практично в кожній школі, яка здійснює освітній процес очно. Це вдалося завдяки ініціативі Президента та державній підтримці Уряду», — зазначив Олег Кіпер.
Нагадаємо, на безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.
Як працює субвенція?
Субвенцію можуть використати як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:
- Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1-4 класи).
- У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.
- Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.
- Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.
- Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.
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