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За добу РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини, 10 поранених

Фото для ілюстрації, Поліція Херсонської областіФото для ілюстрації, Поліція Херсонської області

У Херсонській області минулої доби,12 листопада, внаслідок російських ударів 10 людей зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Інженерне, Станіслав, Широка Балка, Білозерка, Велетенське, Чорнобаївка, Зеленівка, Комишани, Антонівка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Гаврилівка, Шляхове, Миколаївка, Милове, Новокаїри, Ольгівка та Херсон.

Російські військові поцілили в освітній заклад, адмінбудівлю, місцеву пожежну охорону; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили п’ять багатоповерхівок та 32 приватні будинки. Також загарбники понівечили господарчу будівлю, складське приміщення та приватні автомобілі.

Також вчора, 12 листопада, російська армія атакувала FPV–дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. У результаті обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

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