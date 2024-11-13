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В Одеській області вантажівка та потяг зіткнулися на залізничному переїзді

В Одеській області вантажівка зіткнулася з потягом, фото: НацполіціяВ Одеській області вантажівка зіткнулася з потягом, фото: Нацполіція

На залізничному переїзді в одному з населених пунктів Болградського району Одещини зіткнулися вантажівка і тепловоз. Обійшлося без постраждалих.

Це сталося вранці 12 листопада, повідомили в Нацполіції Одеської області.

За їх словами, водій вантажівки проігнорував червоний сигнал світлофора і звуковий сигнал, що попереджають про наближення поїзда, виїхав на залізничний переїзд, де його протаранив поїзд.

Унаслідок аварії автомобіль і локомотив зазнали механічних пошкоджень, але люди не постраждали.

Поліцейські нагадують, що рух через залізничний переїзд не дозволяється, якщо увімкнено заборонний сигнал світлофора або звукову сигналізацію незалежно від наявності та положення шлагбаума.

Якщо проїзд через залізничні колії заборонено, водій повинен зупинити свій транспорт перед стоп-лінією. А у випадках, коли такі засоби організації дорожнього руху відсутні — не ближче 10 метрів до найближчої рейки.

Раніше, на станції Грейгове у Миколаївській області, потяг збив 61-річного місцевого жителя. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці. Наразі слідчі встановлюють всі обставини та причини події.

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