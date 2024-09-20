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На Миколаївщині потяг насмерть збив чоловіка

На Миколаївщині потяг насмерть збив чоловіка. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині потяг насмерть збив чоловіка. Фото: Нацполіція

Вчора, 19 вересня, близько 12.00 поблизу станції Грейгове, потяг збив 61-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.

Правоохоронці розпочали розслідування за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що передбачає частина 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини та причини події.

Нагадаємо, біля села Ганнівка Баштанського району, 16 вересня, пʼяний водій не помітив 67-річного батька, який знаходився позаду машини, і наїхав на нього. Внаслідок ДТП чоловік загинув у реанімаційному відділенні лікарні. 

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