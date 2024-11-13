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На Херсонщині росіяни атакували «швидку» під час евакуації поранених

Росіяни атакували з БПЛА «швидку» на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВАРосіяни атакували з БПЛА «швидку» на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

Вдень 13 листопада у Станіславі Херсонської області російські війська атакували з безпілотника автомобіль «швидкої», який евакуював поранених внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, перед цим армія РФ атакувала село Станіслав. Внаслідок обстрілу дістали вибухові травми та уламкові поранення 45-річний чоловік і 40-річна жінка.

Коли бригада «швидкої» транспортувала постраждалих до лікарні, росіяни скинули на них вибухівку з дрона. Машина повністю знищена, аде медичні працівники «дивом» не постраждали. 

Машина повністю знищена. Медичні працівники дивом не постраждали», — додав Олександр Прокудін.

Росіяни атакували з БПЛА «швидку» на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВАРосіяни атакували з БПЛА «швидку» на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА
Росіяни атакували з БПЛА «швидку» на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВАРосіяни атакували з БПЛА «швидку» на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, 13 листопада російські військові з безпілотників атакували Берислав та Антонівку на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загинула жінка, також є поранені.

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