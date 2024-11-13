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На Херсонщині через атаки російських безпілотників загинула жінка, є поранені

Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

Вранці середи, 13 листопада, російські військові з безпілотників атакували Берислав та Антонівку на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загинула жінка, також є поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Там зазначили, що близько 09:00 через удар російського БпЛА по Антонівці постраждали двоє людей. Їх доставили до лікарні.

«У чоловіка, який потрапив під атаку ворожого дрона, діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки. 85-річна жінка дістала вибухову травму, поранення тулуба, обличчя, рук та ніг», — йдеться в повідомленні.

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Також очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про російську атаку в Бериславі.

«Через атаку ворожого БПЛА смертельні поранення дістала 52-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої», — написав він.

Крім того, постраждали ще двоє жительок Берислава. Наразі вони перебувають у лікарні.

Нагадаємо, що у Херсонській області минулої доби, 12 листопада, внаслідок російських ударів 10 людей зазнали поранень. Ворог обстріляв 20 населених пунктів Херсонщини.

Також вчора, 12 листопада, російська армія атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. У результаті обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

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