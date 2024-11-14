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На Херсонщині через ворожі обстріли поранено 15 людей

Наслідки одного із обстрілів Херсону. Фото: поліція Херсонської областіНаслідки одного із обстрілів Херсону. Фото: поліція Херсонської області

Протягом доби російські війська атакували 19 населених пунктів Херсонщини, поранивши 15 цивільних.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Понятівка, Станіслав, Тягинка, Одрадокам'янка, Антонівка, Веселе, Козацьке, Милове, Качкарівка, Комишани, Садове, Томина Балка, Нововоронцовка, Томарине, Білозерка, Зеленівка, Інженерне та місто Херсон.

Російські військові обстріляли комунальне підприємство та місцеву пожежну охорону, а також житлові квартали населених пунктів області, пошкодивши багатоповерхівку та 7 приватних будинків.

Нагадаємо, що у Миколаївській області впродовж доби 13 листопада сталось три атаки дронами типу FPV.

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