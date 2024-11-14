На Одещині внаслідок ДТП загинув 15-річний хлопець, фото: Нацполіція

У Роздільнянському районі, що на Одещині, 15-річний підліток загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначає пресслужба, поліцейські з’ясовують обставини трагедії та розшукують водія, причетного до наїзду.

«Місцева мешканка повідомила до поліції, що на узбіччі дороги виявила неповнолітнього місцевого жителя без ознак життя. На тілі підлітка поліцейські виявили травми, характерні для дорожньо-транспортної пригоди. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. Розшукується причетна до ДТП особа», – йдеться у повідомленні.

Поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію про цю трагедію, з проханням повідомити її до Великомихайлівського відділення поліції за номером (048) 779-44-96 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, учора ввечері, 13 листопада, на залізничному шляху між станціями «Чорноморська» та «Кремидівка» вантажний потяг наїхав на 69-річну жительку Одещини.