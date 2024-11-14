Росія завдала удару по житловому будинку в Одесі – є загибла та поранені

Сьогодні увечері, 14 листопада, армія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Внаслідок удару по є загибла та двоє поранених.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Також пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень Одеси», – написав він.

Також він додав, що над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога.

Реклама

Зазначимо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак першим зазначив, що армія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі:

«Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист».

Оновлено о 23:02

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також відреагував на удар по житловому будинку в Одесі:

«РФ вкотре показує свої наміри — чинити терористичні атаки всупереч міжнародному гуманітарному праву та будь-яким законам. РФ вкотре демонструє свою повну безкарність. Поки цивілізований світ боїться рішучих вчинків, терор продовжується».

Нагадаємо, вночі близько 22:00 повідомили про приліт в Одесі.

Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, через це вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.