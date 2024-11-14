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В Одесі через російську атаку пошкоджена тепломагістраль

В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Як повідомив мер, через це вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.

«Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста», — написав Геннадій Труханов.

Як відомо, вночі близько 22:00 повідомили про приліт в Одесі. Місто під атакою БпЛА.

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