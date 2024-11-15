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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, пошті та житлових кварталах Херсонщини, є поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція (для ілюстрації)Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція (для ілюстрації)

Російська армія протягом доби, 14 листопада, обстріляли на Херсонщині 16 населених пунктів та поранили пʼятьох людей.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Інженерне, Кізомис, Станіслав, Велетенське, Ромашкове, Дар'ївка, Берислав, Гаврилівка, Нововоронцовка, Томарине, Михайлівка та Херсон.

Росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, поштове відділення та магазин. Крім того, вони обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та газорозподільчу станцію.

Нагадаємо, що 14 листопада Миколаївський район зазнав атак. FPV-дрони атакували Куцурубську громаду Миколаївщини. Обійшлося без жертв та пошкоджень.

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