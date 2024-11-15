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Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинула жінка

Фото ілюстративнеФото ілюстративне

Російські військові сьогодні, 15 листопада, близько 10:00 атакували з безпілотника Антонівку, що на Херсонщині. Внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Через російський обстріл Антонівки смертельні поранення дістала жінка. Мої співчуття рідним загиблої», — написав він.

У Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що внаслідок скидання вибухівки з дрона загинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що російська армія протягом доби, 14 листопада, обстріляла на Херсонщині 16 населених пунктів та поранила пʼятьох людей.

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