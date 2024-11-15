Вирощував коноплі на городі серед багатоповерхівок: одеситу загрожує до 3 років увʼязнення

Одесит вирощував коноплі на городі серед багатоповерхівок. Фото: Нацполіція

В Одесі чоловік вирощував на власному городі конопель та виготовляв канабіс, який знайшли в його будинку.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що підозрюваний вирощував десять кущів конопель та виготовляв канабіс, який поліцейські виявили в коробках у його оселі. Загальна вага висушеного наркотику склала понад 700 грамів.

Власник будинку стверджує, що вирощував, виготовляв і зберігав наркотик для власного вживання.

Правоохоронці вилучили у чоловіка рослини, наркотичні речовини, а також предмети для вживання наркотичних засобів із нашаруваннями екстракту канабісу.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 310 «Незаконноне вирощування конопель» та за частиною 2 статті 309 «Незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту у великих розмірах». Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу наркоторговців, які продавали важкі психотропи на території Миколаївської області.