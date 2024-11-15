З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули четверо дітей

В Україну повернули 4 дітей з тимчасово окупованих територій. Фото: Радіо Свобода

У пʼятницю, 16 жовтня, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулися ще четверо дітей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, врятували трьох хлопчиків хлопчиків, віком від 1 року 7 місяців до 17 років.

«Наразі вони в безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу, щоб оговтатися від пережитого в умовах російської окупації. Завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine діти знову на вільній землі», — пише Олександр Прокудін.

Зазначається, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 229 дітей з Херсонщини.

Нагадаємо, 13 листопада, ювенальні поліцейські спільно з волонтерами організації «Save Ukraine» успішно евакуювали родину з Антонівки, одного з постійно обстрілюваних районів Херсонської громади.