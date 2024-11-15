З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули четверо дітей
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- Даріна Мельничук
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22:29, 15 листопада, 2024
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У пʼятницю, 16 жовтня, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулися ще четверо дітей.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, врятували трьох хлопчиків хлопчиків, віком від 1 року 7 місяців до 17 років.
«Наразі вони в безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу, щоб оговтатися від пережитого в умовах російської окупації. Завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine діти знову на вільній землі», — пише Олександр Прокудін.
Зазначається, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 229 дітей з Херсонщини.
Нагадаємо, 13 листопада, ювенальні поліцейські спільно з волонтерами організації «Save Ukraine» успішно евакуювали родину з Антонівки, одного з постійно обстрілюваних районів Херсонської громади.
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