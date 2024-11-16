На Херсонщині росіяниз безпілотників обстріляли трьох цивільних

Херсонська область / Фото з відкритих джерел

У суботу, 16 листопада, росіяни з безпілотників атакували трьох людей на Херсонщині.

Про це повідомили у Херсонській ОДА.

Спершу ворог атакував двох жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них вибухові травми й контузії, в 41-річного чоловіка також уламкові поранення обличчя та передпліччя, а в 19-річного потерпілого – поранення руки.

Зараз чоловіки знаходять в лікарні й отримують необхідну медичну допомогу.

Також російські війська скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного жителя Берислава. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги.

Нагадаємо, що російська армія протягом доби, 14 листопада, обстріляла на Херсонщині 16 населених пунктів та поранила пʼятьох людей.