  • субота

    16 листопада, 2024

  • 3.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 16 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 3.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині росіяниз безпілотників обстріляли трьох цивільних

Херсонська область / Фото з відкритих джерелХерсонська область / Фото з відкритих джерел

У суботу, 16 листопада,  росіяни з безпілотників атакували трьох людей на Херсонщині.

Про це повідомили у Херсонській ОДА.

Спершу ворог атакував двох жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них вибухові травми й контузії, в 41-річного чоловіка також уламкові поранення обличчя та передпліччя, а в 19-річного потерпілого – поранення руки.

Зараз чоловіки знаходять в лікарні й отримують необхідну медичну допомогу.

Також російські війська скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного жителя Берислава. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги.

Нагадаємо, що російська армія протягом доби, 14 листопада, обстріляла на Херсонщині 16 населених пунктів та поранила пʼятьох людей.

Останні новини про: Херсон

На Херсонщині судитимуть чоловіка, який працював на РФ, а потім влаштувався у ТЦК Одещини
На Херсонщині керівницю будівельної компанії підозрюють у привласнені бюджетних коштів
На Херсонщині через ворожі обстріли поранено 15 людей
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві завершився конкурс мініпроєктів у сфері соціального підприємництва

Володимир Коваль
новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві жителям дому на Космонавтів подали тепло після двох тижнів відсутності

Володимир Коваль
новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль

Останні новини про: Херсон

На Херсонщині через ворожі обстріли поранено 15 людей
На Херсонщині керівницю будівельної компанії підозрюють у привласнені бюджетних коштів
На Херсонщині судитимуть чоловіка, який працював на РФ, а потім влаштувався у ТЦК Одещини

У Миколаєві станом на суботу без опалення квартири та будинки за 20 адресами

«Скіфська одіссея»: Видавництво розіграє проілюстровану миколаївським художником книгу з автографом Ліни Костенко

4 години тому

Нові рейси Миколаїв – Апостове: як курсує поїзд

Альона Коханчук

Головне сьогодні