Більше ₴14 млн: в Одесі вилучили фальсифіковані електроінструменти

В Одесі вилучили фальсифіковані електроінструменти. Фото: Пресслужба БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки виявили схему продажу фальсифікованих електроінструментів на одному з найбільших ринків Одеси.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Слідчі встановили, що підозрювані закуповували дешеву продукцію з Китаю, яка зовні нагадувала оригінальні брендові товари. На інструменти наклеювали фальшиві брендовані наліпки, після чого продавали їх за значно завищеною ціною.

Повідомляється, що у ході 12 санкціонованих обшуків на складах та в точках продажу вилучили понад дві тисячі фальсифікованих приладь. Загальна вартість конфіскованого становить близько 14,4 млн грн.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо незаконного використання знаків для товарів та послуг.

Нагадаємо, що жителя Одеси судитимуть за організацію підпільного цеху з виробництва фальсифікованої кави під виглядом відомих брендів. Правоохоронці вилучили 684 кілограми підробленої кави вартістю понад 1,5 мільйона гривень.