Брали кредити під вигадану нерухомість та привласнювали квартири померлих: в Одесі затримали підозрюваних

В Одесі затримали підозрюваних у привласненні квартир померлих та взятті кредитів під фіктивну нерухомість. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру дев’ятьом учасникам схеми з кредитами та нерухомістю. Збитки від їхніх махінацій перевищують 12 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції Одещини.

За даними слідства, до групи входили 49-річний директор агентства нерухомості як організатор, двоє виконавців (серед них колишній банківський працівник), приватний нотаріус, колишній державний реєстратор та ще четверо підставних осіб.

В Одесі затримали підозрюваних у привласненні квартир померлих та взятті кредитів під фіктивну нерухомість. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі затримали підозрюваних у привласненні квартир померлих та взятті кредитів під фіктивну нерухомість. Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі затримали підозрюваних у привласненні квартир померлих та взятті кредитів під фіктивну нерухомість. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі затримали підозрюваних у привласненні квартир померлих та взятті кредитів під фіктивну нерухомість. Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі затримали підозрюваних у привласненні квартир померлих та взятті кредитів під фіктивну нерухомість. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі затримали підозрюваних у привласненні квартир померлих та взятті кредитів під фіктивну нерухомість. Фото: Одеська обласна прокуратура

У 2021 році під керівництвом організатора спільники зареєстрували право власності на чотири вигадані об’єкти нерухомості та взяли кредити у двох банках під їх заставу, завдавши збитків понад 5,7 мільйона гривень. Лідер групи планував схему детально: від пошуку безхазяйного майна до створення «легенд» для кожного учасника у разі затримання.

Крім того, у 2021-2023 роках організатор разом із спільником заволодів шістьма квартирами померлих одеситів, оформленими на фіктивних спадкоємців, їхня вартість — 6,3 мільйона гривень. Для ускладнення перевірки частина підроблених документів нібито була видана в Росії.

Суд обрав лідеру групи арешт з альтернативою застави у 12 мільйонів гривень, іншим — тримання під вартою з можливістю застави або домашнього арешту. Арештовано також нерухомість, яка стала об’єктом махінацій.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що низці миколаївських посадовців повідомили про підозри у корупційних злочинах. 

новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Депутати Південноукраїнська дали добро на будівництво заводу компонентів ядерних реакторів

2 години тому

Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку

Юлія Бойченко

Головне сьогодні