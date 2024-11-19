Через російські удари по Херсонщині загинули двоє людей, ще двоє поранені

Обстріл Херсона, фото: suspilne.media (ілюстративне)

У Херсонській області через російські удари минулої доби, 18 листопада, загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зеленівка, Комишани, Надеждівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Новодмитрівка, Томина Балка, Микільське, Інгулець, Токарівка, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Качкарівка, Новокаїри, Новоберислав, Трифонівка, Гаврилівка та Херсон.

Російські війська вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів, зокрема пошкоджений 31 приватний будинок. Також пошкоджені господарчі споруди, гараж, мопед і приватні автомобілі.

Нагадаємо, що через російські удари 17 листопада по Херсонській області загинули четверо людей, ще 10 зазнали поранень. Через обстріл 18 листопада загинув ще один чоловік.