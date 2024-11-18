Через російські обстріли Херсонщини загинули пʼятеро людей, 10 поранено

Обстріл Херсона, фото: suspilne.media (ілюстративне)

У Херсонській області через російські удари минулої доби, 17 листопада, загинули четверо людей, ще 10 зазнали поранень. Через обстріл 18 листопада загинув ще один чоловік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Золота Балка, Станіслав, Олександрівка, Бургунка, Милове, Новодмитрівка, Осокорівка, Микільське, Антонівка, Тягинка, Нововоронцовка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Молодіжне, Новорайськ, Миколаївка та Херсон.

Російські військові вдарили по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 53 приватні будинки. Також пошкоджені господарча споруда, гараж і приватні автомобілі.

Крім цього, зранку 18 листопада росіяни знову атакували Херсонщину. Через ворожий обстріл у Кіндійці загинув 46-річний місцевий житель, повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що також 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранені четверо дорослих та двоє дітей.

Внаслідок атаки по Миколаєву зруйновано два житлові будинки та пошкоджено щонайменше десять об'єктів, у тому числі багатоповерхівку, чотири приватні будинки, торговий центр, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.

Удару також зазнав торгівельний центр «Портал» у Миколаєві. Всередині зруйновано приміщення спортивного клубу «100ТОНН».