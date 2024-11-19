В атмосферу потрапила речовина, яка впливає на зміну клімату: екологи про збитки довкіллю через обстріл Одеси

Атака Одеси 7 листопада, фото: Олег Кіпер

Екологи оцінили збитки завдані довкіллю через російський обстріл Хаджибейського району Одеси 7 листопада цього року.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, через обстріл виникла пожежа, що охопила житлові будинки, гаражі та складські приміщення.

«Але разом із руйнуванням інфраструктури, війна завдає непоправної шкоди довкіллю. Внаслідок пожежі в атмосферу потрапило майже 50 тонн діоксиду вуглецю — речовини, яка суттєво впливає на зміну клімату», — йдеться в повідомленні.

Екологи зазначають, що завдані збитки довкіллю оцінюються у 150 тисяч гривень.

Інформацію про цей випадок передали до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України, щоб використати дані для формування єдиного реєстру збитків, спричинених агресією РФ.

Довідково: Діоксид вуглецю (CO2 — вуглекислий газ) — це безбарвний газ, який не має запаху при малих концентраціях.

Нагадаємо, екологи підрахували збитки завдані довкіллю Миколаївщини, через ворожі обстріли у 2022 році. Так, були виявлені забрудненні землі на території пошкодженого підприємства в Миколаєві та його підрозділів в області. Загальна сума збитків становить близько 14,6 мільярда гривень.