В атмосферу потрапила речовина, яка впливає на зміну клімату: екологи про збитки довкіллю через обстріл Одеси
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- Марія Хаміцевич
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16:30, 19 листопада, 2024
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Екологи оцінили збитки завдані довкіллю через російський обстріл Хаджибейського району Одеси 7 листопада цього року.
Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, через обстріл виникла пожежа, що охопила житлові будинки, гаражі та складські приміщення.
«Але разом із руйнуванням інфраструктури, війна завдає непоправної шкоди довкіллю. Внаслідок пожежі в атмосферу потрапило майже 50 тонн діоксиду вуглецю — речовини, яка суттєво впливає на зміну клімату», — йдеться в повідомленні.
Екологи зазначають, що завдані збитки довкіллю оцінюються у 150 тисяч гривень.
Інформацію про цей випадок передали до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України, щоб використати дані для формування єдиного реєстру збитків, спричинених агресією РФ.
Довідково: Діоксид вуглецю (CO2 — вуглекислий газ) — це безбарвний газ, який не має запаху при малих концентраціях.
Нагадаємо, екологи підрахували збитки завдані довкіллю Миколаївщини, через ворожі обстріли у 2022 році. Так, були виявлені забрудненні землі на території пошкодженого підприємства в Миколаєві та його підрозділів в області. Загальна сума збитків становить близько 14,6 мільярда гривень.
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