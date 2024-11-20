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Росіяни вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини: загинули дві людини, 15 поранені

Херсонська область. Ілюстраційне фотоХерсонська область. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 19 листопада, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще 15 пораненні.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під обстрілами опинилися Антонівка, Велетенське, Широка Балка, Микільське, Олександрівка, Станіслав, Нововоронцовка, Михайлівка, Білозерка, Гаврилівка, Томарине, Понятівка, Веселе, Козацьке, Томина Балка, Червоний Маяк, Комишани, Садове, Новорайськ, Трифонівка та Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили пʼять багатоповерхівок та 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Крім того, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили один «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що 19 листопада, протягом дня російська армія також сім разів атакувала з FPV-дронів та артилерії Миколаївську область.

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