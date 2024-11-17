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Армія РФ атакувала Херсонщину: семеро людей постраждали

Херсонська область. Ілюстраційне фотоХерсонська область. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 16 листопада, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 7 людей дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Чорнобаївка, Комишани, Станіслав, Садове, Антонівка, Інгулець, Степанівка, Берислав, Качкарівка, Тягинка, Осокорівка, Ольгівка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 17 на 16 листопада російські війська обстріляли Миколаїв, наслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей.

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