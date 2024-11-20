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В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації, серед яких і фіктивне бронювання

В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Офісу ГенпрокурораВ Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Офісу Генпрокурора

В Україні правоохоронці викрили кілька нових схем ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону. Чотирьох підозрюваних затримали.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора. 

Так, у Києві один із підозрюваних пропонував організувати перетин кордону на човні через Вінницьку область поза контрольними пунктами пропуску за 10 тисяч доларів. 

Інший підозрюваний за таку ж суму пропонував фіктивне працевлаштування для бронювання від мобілізації. Окрім цього, він гарантував повернення 8 тисяч доларів, якщо клієнт повернеться з відрядження. Для одного з клієнтів чоловік організував зняття з військового обліку.

Зазначається, що у ході операції в ресторані Києва зафіксували передачу підозрюваним 10 тисяч доларів за переправлення через кордон та 48 тисяч доларів за бронювання двох осіб.

В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба НацполіціїВ Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Нацполіції
В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба НацполіціїВ Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Нацполіції
В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба НацполіціїВ Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Нацполіції

Крім того, у Запоріжжі місцевий мешканець за 18 тисяч доларів організовував фіктивне лікування, встановлюючи неіснуючі діагнози, що дозволяло клієнтам уникати мобілізації через виключення з військового обліку.

Як повідомили у відомстві, на Прикарпатті ще один чоловік за 3 тисячі доларів обіцяв допомогти прискорити призначення групи інвалідності для матері військовозобов'язаного, уклавши домовленість з посадовцями МСЕК для отримання фальшивої довідки.

В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Офісу ГенпрокурораВ Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Офісу Генпрокурора
В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Офісу ГенпрокурораВ Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Офісу Генпрокурора
В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Офісу ГенпрокурораВ Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Фото: пресслужба Офісу Генпрокурора

Всі підозрювані затримані відповідно до статті 208 КПК України. Їм інкримінують сприяння в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовими особами та зловживання впливом. Наразі триває перевірка причетності до цих злочинів інших осіб.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області прикордонники Подільського загону помітили легковик, який їхав в прикордонні. Водій та вісім чоловіків-пасажирів намагались перетнути кордон та потрапити до Молдови.

 

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