  • середа

    20 листопада, 2024

  • 11.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 11.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Незаконна вирубка лісу на Одещині: завдали шкоди на ₴31 тисячу

У Подільському району Одеської області виявили незаконну вирубку дерев.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що інспектори спільно з поліцією виявили незаконну вирубку двох дерев у захисному лісовому масиві.

На Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: ДержекоінспекціяНа Одещині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція
На Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: ДержекоінспекціяНа Одещині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 31 тисячу гривень.

«З настанням холодів кількість подібних випадків зростає. Прикрим є те, що сума збитків в десятки разів перевищує вартість легально придбаної деревини», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області на території Національного природного парку «Тузловські лимани» затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу, завдавши державі збитків на понад 18 мільйонів гривень.

Останні новини про: Держекоінспекція

Збитки довкіллю внаслідок обстрілу Одеси склали понад ₴1,2 млн
Обстріли Одеси 10 листопада: збитки довкіллю склали ₴100 тисяч
₴18 млн збитків: в «Тузлівських лиманах» затримали та оштрафували браконьєра
Реклама

Читайте також:

новини

Через місяць після обшуків голові Миколаївської МСЕК оголосили про підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

У ТЦК та поліції відповіли на скарги омбудсману щодо мобілізації у Миколаєві

Олена Козубовська
новини

Сєнкевич заявив, що навесні у Миколаєві планують переобрати директора водоканалу

Олена Козубовська
новини

Центральний суд Миколаєва тимчасово припиняє роботу через загрозу безпеці

Аліса Мелік-Адамян
новини

Досі немає договору: У мерії Миколаєва кажуть, що ще узгоджують «моменти, аспекти та порядки» щодо відбудови гімназії Аркаса

Юлія Бойченко

Останні новини про: Держекоінспекція

₴18 млн збитків: в «Тузлівських лиманах» затримали та оштрафували браконьєра
Обстріли Одеси 10 листопада: збитки довкіллю склали ₴100 тисяч
Збитки довкіллю внаслідок обстрілу Одеси склали понад ₴1,2 млн

Через місяць після обшуків голові Миколаївської МСЕК оголосили про підозру

Аліса Мелік-Адамян

У ТЦК та поліції відповіли на скарги омбудсману щодо мобілізації у Миколаєві

Графік відключень світла у Миколаєві та області 21 листопада