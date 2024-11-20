Незаконна вирубка лісу на Одещині: завдали шкоди на ₴31 тисячу

У Подільському району Одеської області виявили незаконну вирубку дерев.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що інспектори спільно з поліцією виявили незаконну вирубку двох дерев у захисному лісовому масиві.

На Одещині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція На Одещині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 31 тисячу гривень.

«З настанням холодів кількість подібних випадків зростає. Прикрим є те, що сума збитків в десятки разів перевищує вартість легально придбаної деревини», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області на території Національного природного парку «Тузловські лимани» затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу, завдавши державі збитків на понад 18 мільйонів гривень.