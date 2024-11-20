Незаконна вирубка лісу на Одещині: завдали шкоди на ₴31 тисячу
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- Даріна Мельничук
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21:22, 20 листопада, 2024
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У Подільському району Одеської області виявили незаконну вирубку дерев.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що інспектори спільно з поліцією виявили незаконну вирубку двох дерев у захисному лісовому масиві.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України.
За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 31 тисячу гривень.
«З настанням холодів кількість подібних випадків зростає. Прикрим є те, що сума збитків в десятки разів перевищує вартість легально придбаної деревини», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській області на території Національного природного парку «Тузловські лимани» затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу, завдавши державі збитків на понад 18 мільйонів гривень.
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