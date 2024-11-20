За добу «Пункти незламності» в Одесі відвідало понад 21 тисячу людей
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- Анна Гакман
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20:36, 20 листопада, 2024
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Протягом останньої доби «Пункти незламності» в Одесі відвідало понад 21 тисячу людей, а загальна кількість відвідувачів із 17 листопада перевищила 30 тисяч.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Наразі в місті працюють:
- 161 пункт комунальної форми власності;
- 285 пунктів, створених Нацполіцією, ДСНС та бізнесом.
Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
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