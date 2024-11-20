За добу «Пункти незламності» в Одесі відвідало понад 21 тисячу людей

Пункт незламності, архівне фото: «МикВісті»

Протягом останньої доби «Пункти незламності» в Одесі відвідало понад 21 тисячу людей, а загальна кількість відвідувачів із 17 листопада перевищила 30 тисяч.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Наразі в місті працюють:

161 пункт комунальної форми власності;

285 пунктів, створених Нацполіцією, ДСНС та бізнесом.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.