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Співпрацювали з РФ під час окупації: підозрюються жителі Херсонщини

Жителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУЖителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУ

На Херсонщині затримали ще сімох колаборантів, які співпрацювали з російськими військовими під час окупації регіону.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що підозрювані намагалися уникнути правосуддя. Одна з них збиралася втекти за кордон, а решта — мінімізували свої контакти і майже не виходили з дому.

Однак правоохоронці затримали двох мешканок Херсона, які під час окупації міста працювали «головними бухгалтерами» — одна в обласній лікарні, а інша в адміністрації гауляйтера Сальдо.

«За його вказівками колаборантки передавали на користь РФ все майно захоплених держустанов та запроваджували «рубльову» зону», — йдеться у повідомленні.

Жителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУЖителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУ

Окрім цього затримали місцевого підприємця, який після окупації міста із дозволу росіян облаштував пункт обміну валют, де скуповував гривню в обмін на російські рублі.

«Через таких підконтрольних «фінансистів» росіяни сподівалися повністю вивести з обігу офіційну валюту України», — додали в СБУ.

Жителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУЖителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУ

Також троє підозрюваних закликали місцевих жителів «проголосувати за приєднання» регіону до складу РФ. Разом з ними затримали ще одного чоловіка, який зі сцени Білозерської громади виступав на підтримку Росії.

Відповідно до вчинених злочинів затриманим повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 2 статті 28, частини 4, 5 та частина 6 статті 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
  • частина 1 статті 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • частина 1 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Жителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУЖителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУ
Жителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУЖителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУ
Жителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУЖителі Херсонщини підозрюються у колабораціонізмі. Фото: СБУ

Нагадаємо, на Херсонщині судитимуть чоловіка, який працював на росіян під час окупації, а потім мобілізувався та пішов працювати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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