На Херсонщині судитимуть чоловіка, який працював на РФ, а потім влаштувався у ТЦК Одещини

Колишнього співробітника колонії на Херсонщині затримали за колабораціонізм, фото: ДБР

Судитимуть чоловіка, який працював на росіян під час окупації Херсонщини, а потім мобілізувався та пішов працювати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Йому загрожує 15 років за ґратами, повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, чоловік працював інспектором Дар’ївської виправної колонії в Херсонській області. А під час окупації частини регіону перейшов на аналогічну «посаду» під управлінням росіян.

У захопленому закладі він працював на «нову владу» до звільнення Херсонщини. А після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом він був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. За даними ДБР, колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.

Чоловіка викрив Департамент контррозвідки Служби безпеки України. Його обвинувачують у колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці вже завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, що жителя Херсонської області визнали винним у колабораційній діяльності. Його засудили до 15 років тюрми.