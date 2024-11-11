  • понеділок

    11 листопада, 2024

  • 3.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 3.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині судитимуть чоловіка, який працював на РФ, а потім влаштувався у ТЦК Одещини

Колишнього співробітника колонії на Херсонщині затримали за колабораціонізм, фото: ДБРКолишнього співробітника колонії на Херсонщині затримали за колабораціонізм, фото: ДБР

Судитимуть чоловіка, який працював на росіян під час окупації Херсонщини, а потім мобілізувався та пішов працювати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Йому загрожує 15 років за ґратами, повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, чоловік працював інспектором Дар’ївської виправної колонії в Херсонській області. А під час окупації частини регіону перейшов на аналогічну «посаду» під управлінням росіян.

У захопленому закладі він працював на «нову владу» до звільнення Херсонщини. А після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом він був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. За даними ДБР, колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.

Чоловіка викрив Департамент контррозвідки Служби безпеки України. Його обвинувачують у колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці вже завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, що жителя Херсонської області визнали винним у колабораційній діяльності. Його засудили до 15 років тюрми.

Останні новини про: Одеса

Обстріл росіян порту та будинку на Одещині завдав збитків довкіллю на понад ₴100 тисяч
Старт опалювального сезону в Одесі може тривати до 10 днів: почнуть з лікарень та шкіл
РФ запустила пів сотні дронів, цілячись по Одещині: одна людина загинула, 13 поранених
Реклама

Читайте також:

новини

Нардеп Пасічний: У проєкті держбюджету 2025 немає преференцій для жодного з регіонів

Олена Козубовська
новини

Удар дронів по Миколаєву: в місті оголосили День жалоби за загиблими

Олена Козубовська
новини

«Економіка оживе», — у «Нібулоні» пояснили, чим допоможе Миколаєву розмінування акваторії Південного Бугу

Юлія Бойченко
новини

Пішов з життя відомий миколаївський режисер і культурний діяч Дмитро Криворучко

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві шукають донора, який за ₴15 млн капітально відремонтує Каскадний сквер

Юлія Бойченко

Останні новини про: Одеса

РФ запустила пів сотні дронів, цілячись по Одещині: одна людина загинула, 13 поранених
Старт опалювального сезону в Одесі може тривати до 10 днів: почнуть з лікарень та шкіл
Обстріл росіян порту та будинку на Одещині завдав збитків довкіллю на понад ₴100 тисяч

У Миколаєві на ₴12,5 млн закуплять обладнання для кабінетів фізики

Нардеп Пасічний: У проєкті держбюджету 2025 немає преференцій для жодного з регіонів

3 години тому

У Миколаєві відбудеться допрем'єрний показ фільму «Редакція» про сучасні українські медіа

Головне сьогодні