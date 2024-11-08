Жителя Херсонщини засудили до 15 років тюрми за колабораціонізм

Жителя Херсонської області посадили за ґрати за колабораціонізм, фото: Херсонська обласна прокуратура

Жителя Херсонської області визнали винним у колабораційній діяльності. Його засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними справи, чоловік у травні 2022 року обійняв посаду так званого «старшего инспектора отдела криминалистического исследования транспортных средства и их регистрационных документов» у незаконному правоохоронному органі «Експертно-криміналістичному центрі ГУ МВС Херсонської області».

На цій посаді чоловік контролював реєстрацію транспорту відповідно до російського законодавства. Також виконував накази та розпорядження окупаційної влади та «керівництва центру».

Зазначається, що суд призначив йому 15 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах строком на 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що жителя Херсонщини судитимуть за підозрою у колабораційній діяльності, під час окупації регіону він очолив незаконний орган влади.