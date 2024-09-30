ДБР затримало чоловіка, який працював на росіян на Херсонщині, а після звільнення регіону перейшов служити в ТЦК на Одещині

Колишнього співробітника колонії на Херсонщині затримали за колабораціонізм, фото: ДБР

Правоохоронці затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику «Дар’ївської колонії», який працював на росіян під час окупації Херсонщини. Після звільнення захопленої території пішов служити в Територіальний центр комплектування (ТЦК) в Одеській області.

Про це 30 вересня повідомили у Державній бюро розслідувань.

За даними слідства, під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до росіян. Він працював в захопленому закладі на «нову владу» до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.

Згодом чоловік був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами, зазначають правоохоронці.

«Під час проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика», — йдеться в повідомленні.

Йому оголосили підозру у колабораційній діяльності за частиною 7 статті 111-1 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Чоловіка затримали, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, мешканцю Херсонщини заочно повідомили про підозру у співпраці з окупаційною владою. Він представляв інтереси регіону на заходах в Росії.