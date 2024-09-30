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Представляв захоплену Херсонщину на економічних форумах в Росії: місцевому мешканцю оголосили підозру

Мешканцю Херсонщини повідомили про підозру у колабораціонізмі, фото: Миколаївська обласна прокуратураМешканець Херсонщини, якого підозрюють у колабораціонізмі, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Мешканцю Херсонщини заочно повідомили про підозру у співпраці з окупаційною владою. Він представляв інтереси регіону на заходах в Росії.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, 68-річний чоловік у березні 2023 року добровільно обійняв незаконну посаду «першого заступника голови Генічеської ВЦА». Влітку того ж року став так званим «заступником голови уряду Херсонської області».

За даними слідства, на цій посаді чоловік представляв галузь сільського господарства та риболовства Херсонщини на профільних заходах, які відбувалися на території Росії. Таким чином інтегруючи їх в економічні процеси країни-агресорки.

Також брав участь у публічних заходах, присвячених російським святам. Зокрема від імені окупаційної влади заохочував працівників культури окупованого регіону.

Нагадаємо, директорці однієї з мистецьких шкіл Миколаївського району та місцевому мешканцю оголосили підозри, через поширення російської пропаганди. Обом загрожує до восьми років ув’язнення.

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