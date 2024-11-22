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Росія вдарила по житлових кварталах Херсонщини: 1 людина загинула, 2 поранені

Ворожий снаряд у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА (фото для ілюстрації)Ворожий снаряд у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА (фото для ілюстрації)

Росіяни минулої доби, 21 листопада, обстріляли сім населених пунктів Херсонщини. Внаслідок атаки загинула людина, ще двоє — пораненні.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Берислав, Станіслав, Комишани, Садове, Антонівка та Зеленівка.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області внаслідок чого пошкоджений один приватний будинок. Також росіяни понівечили газопровід, господарську споруду та приватний автомобіль.

Також зранку 22 листопада Суми атакували російські «Шахеди». У місті було чути чотири вибухи. Відомо, що є загиблі люди.

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