На Херсонщини директора підприємства підозрюють у пособництві державі-агресору

Жителя Херсонщини підозрюють за пособництво державі-агресору. Фото: пресслужба Нацполіції

Правоохоронці Херсонщини заочно повідомили про підозру жителю Скадовського району. Чоловік очолив окупаційне держпідприємство, тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Херсонської області.

За матеріалами слідства, у серпні 2022 року чоловік погодився на пропозицію загарбників і став директором державного підприємства. Заклад створили на базі захопленого майнового комплексу ДП «ДГ Інституту рису НААН України».

Зазначається, що підприємство, працювало під контролем ворога, а його діяльність допомагала підтримувати економіку окупаційного режиму.

За результатами слідства, дії фігуранта кваліфікували, як пособництво державі-агресору. Наразі підозрюваному, за погодженням із обласною прокуратурою, оголошено про підозру. Згідно із санкцією статті, за такий злочин передбачається позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

раніше повідомлялось, що на Херсонщині до 7 років вʼязниці засудили місцеву жительку, яка організовувала проведення незаконного референдуму у Борозенській громаді.