Жительку Херсонщини засудили до 7 років за колабораціонізм

На Херсонщині до 7 років засудили місцеву жительку за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині до 7 років вʼязниці засудили місцеву жительку, яка організовувала проведення незаконного референдуму у Борозенській громаді.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що у вересні 2022 року засуджена працювала на посаді «заступника голови» та брала участь у діяльності «виборчої комісії», створеної російською владою для проведення незаконного референдуму про приєднання тимчасово окупованої території Херсонщини до РФ.

«Жінка видавала «бюлетені» для голосування, вела облік осіб, які «проголосували». Після завершення «референдуму» підраховувала голоси та передавала «бюлетені» представникам окупаційної адміністрації», — йдеться у повідомленні.

Бериславська окружна прокуратура визнала винною жительку Херсонщини у колабораціонізмі за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Суд призначив їй покарання — 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов'язаною з виборчим процесом, строком на 15 років.

Нагадаємо, на Херсонщині правоохоронці підозрюють колишню очільницю академічного ліцею при держуніверситеті у колабораційній діяльності.