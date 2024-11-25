За добу Росія вдарила по 14 населених пунктах Херсонщини, є поранені

Херсон, фото взято з сайту ukrinform.ua

Російські війська минулої доби, 24 листопада, вдарили по 14 населених пунктах Херсонської області, троє людей зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Микільське, Інженерне, Зеленівка, Станіслав, Приозерне, Велетенське, Томина Балка, Берислав, Миколаївка та Херсон.

Зазначається, що пошкоджені три багатоповерхівки, 22 приватні будинки та газогін.

Нагадаємо, що внаслідок нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада, є відключення світла. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але відновлювальні роботи продовжуються.