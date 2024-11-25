Внаслідок ДТП на Одещині постраждали 11 пасажирів автобуса
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- Даріна Мельничук
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17:05, 25 листопада, 2024
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Зранку 25 листопада в місті Чорноморськ Одеської області рейсовий автобус та вантажівка зіткнулись. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 11 пасажирів автобуса постраждали.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
За інформацією поліцейських, 54-річний водій автобуса під час керування відволікся та зіткнувся з напівпричепом тягача, який був припаркований біля краю проїзної частини по ходу його руху.
Також зазначається, що через дорожньо-транспортної пригоду травмувалися 11 пасажирів автобуса віком від 46 до 75 років. Постраждалих доставили до лікарні.
Нагадаємо, 21 листопада на автодорозі «Дніпро-Миколаїв» поблизу міста Новий Буг 43-річний водій автомобіля Volkswagen Crafter збив 53-річного велосипедиста.
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