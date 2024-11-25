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Внаслідок ДТП на Одещині постраждали 11 пасажирів автобуса

На Одещині автобус зіткнувся з вантажівкою. Фото: НацполіціяНа Одещині автобус зіткнувся з вантажівкою. Фото: Нацполіція

Зранку 25 листопада в місті Чорноморськ Одеської області рейсовий автобус та вантажівка зіткнулись. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 11 пасажирів автобуса постраждали.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За інформацією поліцейських, 54-річний водій автобуса під час керування відволікся та зіткнувся з напівпричепом тягача, який був припаркований біля краю проїзної частини по ходу його руху.

Також зазначається, що через дорожньо-транспортної пригоду травмувалися 11 пасажирів автобуса віком від 46 до 75 років. Постраждалих доставили до лікарні.

На Одещині автобус зіткнувся з вантажівкою. Фото: НацполіціяНа Одещині автобус зіткнувся з вантажівкою. Фото: Нацполіція
На Одещині автобус зіткнувся з вантажівкою. Фото: НацполіціяНа Одещині автобус зіткнувся з вантажівкою. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 21 листопада на автодорозі «Дніпро-Миколаїв» поблизу міста Новий Буг 43-річний водій автомобіля Volkswagen Crafter збив 53-річного велосипедиста

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