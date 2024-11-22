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На Миколаївщині водій збив на смерть велосипедиста

ДТП на автодорозі «Дніпро-Миколаїв», фото: Нацполіція МиколаївщиниДТП на автодорозі «Дніпро-Миколаїв», фото: Нацполіція Миколаївщини

Вчора, 21 листопада, о 17:10 на автодорозі «Дніпро-Миколаїв» поблизу міста Новий Буг 43-річний водій автомобіля Volkswagen Crafter збив 53-річного велосипедиста. 

Від отриманих травм велосипедист загинув на місці, повідомили у Поліції Миколаївської області.

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція цієї статті передбачає покарання до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про ДТП повідомити за телефонами: 093-429-91-63 або 102.

ДТП на автодорозі «Дніпро-Миколаїв», фото: Нацполіція МиколаївщиниДТП на автодорозі «Дніпро-Миколаїв», фото: Нацполіція Миколаївщини
ДТП на автодорозі «Дніпро-Миколаїв», фото: Нацполіція МиколаївщиниДТП на автодорозі «Дніпро-Миколаїв», фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, що у селі Петрівка Вознесенського району внаслідок ДТП загорівся ВАЗ 2101, в салоні якого рятувальники виявили загиблого 29-річного водія.

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