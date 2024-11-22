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Внаслідок ДТП на Миколаївщині загорівся автомобіль, загинув водій

Пожежа на Миколаївщині 21 листопада, фото: ДСНС Миколаївської областіПожежа на Миколаївщині 21 листопада, фото: ДСНС Миколаївської області

У селі Петрівка Вознесенського району внаслідок ДТП загорівся ВАЗ 2101, в салоні якого рятувальники виявили загиблого 29-річного водія.

Площа пожежі склала два квадратних метра, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Крім цього, виникло чотири побутові пожежі. Дахи житлових будинків горіли у Новому Бузі та селі Мар’янівка. У селі Іванівка в Первомайському районі зайнялась покрівля літньої кухні, в Очаківській громаді палав нежитловий дерев’яний будинок.

Зазначається, що під час ліквідації пожеж вогнеборцям вдалось врятувати три будинки, господарчу споруду та літню кухню.

Пожежа на Миколаївщині 21 листопада, фото: ДСНС Миколаївської областіПожежа на Миколаївщині 21 листопада, фото: ДСНС Миколаївської області
Пожежа на Миколаївщині 21 листопада, фото: ДСНС Миколаївської областіПожежа на Миколаївщині 21 листопада, фото: ДСНС Миколаївської області
Пожежа на Миколаївщині 21 листопада, фото: ДСНС Миколаївської областіПожежа на Миколаївщині 21 листопада, фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, що протягом доби 20 листопада, під час пожеж у Миколаївській області врятували трьох людей, серед яких трирічна дитина.

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