Внаслідок ДТП на Миколаївщині загорівся автомобіль, загинув водій
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- Марія Хаміцевич
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9:21, 22 листопада, 2024
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У селі Петрівка Вознесенського району внаслідок ДТП загорівся ВАЗ 2101, в салоні якого рятувальники виявили загиблого 29-річного водія.
Площа пожежі склала два квадратних метра, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Крім цього, виникло чотири побутові пожежі. Дахи житлових будинків горіли у Новому Бузі та селі Мар’янівка. У селі Іванівка в Первомайському районі зайнялась покрівля літньої кухні, в Очаківській громаді палав нежитловий дерев’яний будинок.
Зазначається, що під час ліквідації пожеж вогнеборцям вдалось врятувати три будинки, господарчу споруду та літню кухню.
Нагадаємо, що протягом доби 20 листопада, під час пожеж у Миколаївській області врятували трьох людей, серед яких трирічна дитина.
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