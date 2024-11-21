Зранку вогнеборці загасили пожежу будинку у Новому Бузі: згорів дах
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- Марія Хаміцевич
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13:17, 21 листопада, 2024
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Вранці 21 листопада у Новому Бузі, що у Баштанському районі Миколаївщини, виникла пожежа даху у приватному будинку.
До рятувальників зателефонував господар, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що вогнеборцям вдалось врятували помешкання від знищення загасивши пожежу площею 15 квадратних метрів. Її причина наразі встановлюється.
Нагадаємо, що протягом минулої доби 20 листопада, під час пожеж у Миколаївській області врятували трьох людей, серед яких трирічна дитина.
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