Зранку вогнеборці загасили пожежу будинку у Новому Бузі: згорів дах

Пожежа в Новому Бузі, фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці 21 листопада у Новому Бузі, що у Баштанському районі Миколаївщини, виникла пожежа даху у приватному будинку.

До рятувальників зателефонував господар, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що вогнеборцям вдалось врятували помешкання від знищення загасивши пожежу площею 15 квадратних метрів. Її причина наразі встановлюється.

Пожежа в Новому Бузі, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа в Новому Бузі, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що протягом минулої доби 20 листопада, під час пожеж у Миколаївській області врятували трьох людей, серед яких трирічна дитина.