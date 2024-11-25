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В Одесі затримали працівників ТЦК, яких підозрюють у вимаганні грошей за відстрочку від мобілізації

Зупиняли чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації. Фото: пресслужба ДБРЗупиняли чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації. Фото: пресслужба ДБР

Працівників Одеського ТЦК підозрюють у затриманні чоловіків на блокпостах та вимаганні грошей за уникнення мобілізації. Один із фігурантів погрожував правоохоронцям зброєю, тепер йому загрожувати довічне ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

За даними слідства, фігуранти затримували чоловіків на блокпостах області, збирали їхні персональні дані та погрожували примусовим доставленням до ТЦК. За 4,5 тисячі доларів вони пропонували звільнення та оформлення відстрочки від мобілізації. Тих, хто відмовлявся платити, попереджали про оголошення в розшук.

Зупиняли чоловіків на блокпостах та вимагали кошти за відстрочку мобілізації. Фото: пресслужба ДБРЗупиняли чоловіків на блокпостах та вимагали кошти за відстрочку мобілізації. Фото: пресслужба ДБР
Зупиняли чоловіків на блокпостах та вимагали кошти за відстрочку мобілізації. Фото: пресслужба ДБРЗупиняли чоловіків на блокпостах та вимагали кошти за відстрочку мобілізації. Фото: пресслужба ДБР
Зупиняли чоловіків на блокпостах та вимагали кошти за відстрочку мобілізації. Фото: пресслужба ДБРЗупиняли чоловіків на блокпостах та вимагали кошти за відстрочку мобілізації. Фото: пресслужба ДБР

21 листопада одного з посередників затримали під час отримання грошей за такі послугу. Йому висунули підозру.

Крім того, під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи той дістав табельну зброю та погрожував працівникам ДБР. Повідомляється, що зловмисника затримали, йому висунуто підозру в замаху на вбивство правоохоронців. За цей злочин йому може загрожувати довічне ув’язнення.

ДБР продовжує слідчі дії, встановлюючи всіх причетних до злочинної схеми.

Раніше Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом учасникам злочинного угруповання. Підозрювані, під виглядом співробітників поліції та ТЦК, вимагали гроші у чоловіків призовного віку за «захист від мобілізації». 

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