Минулої доби росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах Херсонщини: є загибла та поранені

Обстріл Херсонщини, Фото: Поліція Херсонської області (для ілюстрації)

У Херсонській області минулої доби, 25 листопада, внаслідок російської агресії одна людина загинула і ще четверо людей зазнали поранень.

Як повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Берислав, Софіївка, Тягинка, Михайлівка, Антонівка, Червоний Маяк, Широка Балка, Томарине, Качкарівка, Комишани, Ольгівка, Придніпровське, Садове, Наддніпрянське та Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкоджені дві багатоповерхівки, вісім приватних будинків, господарча споруда і приватний автомобіль.

Нагадаємо, що 25 листопада протягом дня російська армія чотири рази атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок одного із обстрілів у селі Солончаки, під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення отримали шість людей — двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів. Але на ранок 26 листопада стало відомо, що один із поранених помер в лікарні.